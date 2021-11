Gagnez les derniers billets pour le concert de Patrick Bruel et découvrez un titre inédit dans 100% Ouest

Patrick Bruel revient une deuxième fois cette saison au Zénith de Caen ce mercredi 2 avril. Tentez de remporter vos dernières places pour applaudir l'un des artistes préférés des français. Envoyez dès ce soir le code "CONCERT" par SMS au 7 11 12 (50cts + prix du message).

Découvrez une chanson inédite de Patrick Bruel, "Maux d'enfants" dans la playlist 100% Ouest. Extrait d'une des chansons de son dernier album "Lequel de Nous" (2012), écoulé à plus de 340.000 exemplaires et notamment défendu par les singles "She's Gone" et "Ou es-tu". Titre qui dénonce le cyberharcèlement dans le milieu scolaire, découvrez ce soir "Maux d'enfants" à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.

Clip interactif à découvrir ici