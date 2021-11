Elections municipales/Orne: second tour et installation des conseils municipaux

Dimanche 30 mars dans l'Orne, on votera dans 82 communes, sur 505. Dans 78 petites communes, il ne reste bien souvent que quelques candidats à élire. Dans toutes les autres, l'affaire a été réglée dès le 1er tour, sauf pour 8 communes, où il n'y a pas de candidat pour les postes qui restent à pourvoir.

2 listes sont en compétition à Domfront. Ce sera une triangulaire à Vimoutiers et à Longny-au-Perche.

Les installations des nouveaux conseils municipaux et l'élection des maires, dans les communes où l'élection municipale a été réglée dès le 1er tour doivent avoir lieu à partir de ce sendredi 28 mars et avant dimanche soir 30 mars. Par exemple, à Flers ce vendredi à 18h30, à L'Aigle à 20h30. A Argentan et à La Ferté Macé samedi matin à 10h.