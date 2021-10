Météo Manche, alerte orange sur les côtes

A l'occasion des grandes marées et de conditions météo dégradées, Tendance Ouest publie le bulletin de vigilance complet de Météo France.

Emis le : dimanche 02 mars 2014 à 06h00

par : Météo-France Rennes

Vagues-submersion.

Début d'évènement prévu le lundi 03 mars 2014 à 04h00

Fin de phénomène prévue au plus tôt le lundi 03 mars 2014 à 21h00

Localisation

Début de suivi pour :

Finistère (29), Côtes-d'Armor (22), Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Loire-Atlantique (44) et Vendée (85).

Qualification du phénomène

Phénomène vagues-submersion remarquable. Dans un contexte de grandes marées et de littoral fragilisé, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de fortes vagues nécessite une attention toute particulière.

Situation actuelle

Une dépression très creuse sur le large atlantique, se décale vers l'ouest de l'Irlande dimanche soir, puis circule des Iles Britanniques à la Manche lundi. Elle génère de fortes vagues sur l’ouest de la Manche et toute la façade Atlantique.

Evolution prévue

La dépression au nord des Iles britanniques va générer de très fortes et puissantes vagues sur l’ouest de la Manche et toute la façade Atlantique lundi 3 mars. Cette dépression provoquera une surélévation du niveau de la mer (qu'on appelle surcote) dans un contexte de grandes marées (coefficients 114/115 dimanche, 114/112 lundi). En conséquence, le niveau de la mer atteindra ou dépassera les valeurs des plus hautes mers astronomiques au cours de la pleine mer de dimanche soir et de la pleine mer de lundi matin.

Les vagues vont s'amplifier du dimanche 2 mars après-midi au lundi 03 mars en Manche et sur toute la façade Atlantique.

La conjugaison de ces fortes marées et de ces fortes vagues risque d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables des départements concernés.

Vigilance orange pour le littoral ouest et nord du département de la Manche, du littoral de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique et de la Vendée.

Période à risque: du lundi 03 mars à 04h au lundi 03 mars à 21h au moins.

En dehors de cette période de vigilance orange, les départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique et de la Vendée, sont placés en vigilance jaune vagues submersion dès 15h ce dimanche 2 mars.

Heures de pleine mer dimanche 2 mars et lundi 3 mars :

- Granville: 20h19 dimanche, 08h39 et 20h58 lundi