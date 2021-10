Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets se retrouve... à la crèche ! Une aubaine pour nos jouets qui ont hâte que l'on s'amuse à nouveau avec eux! Mais le bon plan ne sera finalement pas comme prévu et deviendra même un cauchemar.. Une seule solution: la fuite!

Mais parviendront-ils à quitter cet endroit? Pourront ils faire confiance à leurs nouveaux amis, dont Ken le séducteur et Lotso, l'ours en peluche rose qui sent la fraise?



Pixar est de retour avec la franchise qui l'a fait exploser: Toy story! Rappelez vous que la 3D (de synthèse et non avec les lunettes! ;-) ) avait révolutionné l'animation. Ici non point de révolution, même avec la 3D (la vision avec les lunettes cette fois!) mais une parfaite maitrise de ces experts. Ils ont été face à un défi: garder l'aspect visuel de la franchise pour ne pas perdre le spectateur qui connait depuis déjà 11 ans la troupe de jouets. Et pour la garder, il a fallu faire des concessins car on est maintenant capable de beaucoup mieux dans ce secteur. Les jouets ont donc tous leurs petites bouilles imparfaites mais les humains sont devenus très naturels contrairement aux précédents épisodes. On est donc conquis avec cette partie technique, même si le contraire eût été étonnant.

La grande question porte sur l'histoire: est elle convaincante? Sans conteste OUI! Le scénario est bourré d'humour, de péripéties, de suspense et d'émotion. Toy story 3 nous fait passer du rire aux larmes, les retournements de situation sont légion et la question de l'abandon est très bien traitée dans le film, sans redondance avec le 2ème volet de Toy Story.

La boucle est bouclée et l'on sent en voyant le générique de fin que ces jouets: Woody, Buzz, Rex, Mr et Mme Patate et les autres risquent de nous manquer... La conclusion d'une série qui a bercé l'enfance de certains est donc une réelle réussite, à voir en 3D si vous habitez à côté d'une salle équipée (Saint Lô, Caen, Mondeville, Cherbourg, Hauteville/mer) ou en 2D avec la même jubilation.

Toy Story 3, le film immanquable de votre été, pour petits et grands, depuis mercredi 14 juillet au cinéma.