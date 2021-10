Un vol à main armée à Grand-Quevilly

Il est 19h le jeudi 20 février lorsque la police secours est requise pour se rendre rue de l'église à Grand-Quevilly.

En arrivant sur place, les policiers prennent contact avec la gérante, née en 1953, du commerce central Presse. La victime explique que quelques minutes plus tôt, un homme s'est présenté, cagoulé, ganté et armé et lui a réclamé la caisse. Celui-ci était armé d'un aérosol, qu'il n'a pas hésité à utiliser à plusieurs reprises en direction du visage de la gérante.

Celle-ci, paniquée, a donné la caisse à l'individu qui est ensuite parti en courant.

Malgré les recherches entreprise, la brigade criminelle de la sûreté départementale, n'avait pas retrouvé l'individu.