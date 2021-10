Rouen : course poursuite avec un quad

A 15h30, ce dimanche 16 février, le conducteur d'un quad bleu non immatriculé, circulant sans casque, est arrêté place Alfred de Musset, à Rouen. L'individu, âgé de 33 ans et demeurant sur les Hauts-de-Rouen, s'était soustrait à un premier contrôle de police, rue Galillée. Il a semé ses poursuivants, passant par les rues Esclangon et Nicephore Niepce. Un équipage de la BST (Brigade spécialisée de terrain) est arrivé alors en face de lui, a essayé de le ralentir, mais l'individu a une nouvelle fois esquivé. Alors que ce dernier a tenté de repartir, son véhicule a rendu l'âme. Il l'a abandonné place Alfred de Musset. Les policiers ont couru après lui, et sont parvenus à l'interpeller. C'est alors que les choses se sont (encore plus) compliquées.

Un groupement de plusieurs dizaines d'individus s'est formé pour récupérer le quad. Plusieurs brigades sont intervenues en renfort. Elles ont reçu des projectiles. Un policier a donc fait usage d'un flashball et a lancé une grenade à main de désencerclement. Les individus regroupés ont été finalement dispersés, et le quad a été envoyé à la fourrière.

Le conducteur interpellé a confié lors de son audition qu'il a emprunté le quad à son frère. Il pourrait être poursuivi pour refus d'obtempérer. Il se trouve toujours en garde à vue.