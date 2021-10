Stromae, grand favori des 29es Victoires de la musique vendredi

Le longiligne Belge domine d'une bonne tête la liste des nommés, réduite à trois artistes dans la plupart des catégories cette année, contre quatre auparavant afin de rendre la soirée plus dynamique.

Fait plutôt rare, le champion des ventes 2013 (1,5 million d'exemplaires de "Racine carrée") est cité à deux reprises dans deux catégories: chanson originale et vidéo-clip, avec "Papaoutai" et "Formidable".

Il est également en lice pour l'album de chansons de l'année et dans la catégorie reine, celle de l'artiste masculin, où il affrontera Etienne Daho et Christophe Maé.

Vanessa Paradis, Zaz et le duo homme/femme Lily Wood and The Prick sont de leur côté en compétition dans la catégorie artiste féminine.

"On a de la chance parce que cette année le palmarès est à la fois composé d'artistes populaires et de découvertes", estime le président des Victoires, Christophe Palatre.

"On y retrouve les plus gros vendeurs de l'année 2013 (Stromae, Maître Gims, Christophe Maé, Zaz...) , des artistes dont les tournées ont particulièrement bien marché (Indochine, Vanessa Paradis...) et aussi des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir en télé, mais qui sont de futurs grands talents (1995, HollySiz, La Femme, Christine and the queens, Woodkid...)", dit-il à l'AFP.

Seul manquera à l'appel Daft Punk. Le duo casqué, qui a triomphé en janvier aux Grammy Awards, a refusé d'être nommé.

L'association des Victoires a proposé aux deux hommes d'être les invités d'honneur de la soirée, mais leur venue est plus qu'improbable.

"On discute toujours avec la maison de disques, mais ça semble très compliqué. On aurait adoré qu'ils viennent, évidemment. Pas seulement moi mais le public aussi", regrette M. Palatre.

Avec ou sans robots, les Victoires promettent du spectacle pour une cérémonie qui peine depuis plusieurs années à attirer les téléspectateurs.

Cantat invité

"C'est LA tendance de l'année, les artistes ont décidé de faire le show. Les prestations télévisées de Stromae ont été tellement fortes que tous les artistes se sont dits qu'ils pouvaient faire autre chose que juste chanter derrière un micro", relève M. Palatre.

"On n'a jamais eu autant de sollicitations de leur part pour qu'il y ait des choses événementielles", souligne-t-il, laissant entendre qu'"un ou deux invités surprises" viendraient pimenter la soirée.

Les Victoires pourraient également être l'occasion d'un retour médiatique très symbolique, celui de Bertrand Cantat, nommé avec son compère de Détroit, Pascal Humbert, dans la catégorie album rock pour "Horizons".

"Il est invité par les Victoires de la Musique à venir jouer, comme le feront les deux autres artistes de cette catégorie (Indochine et Phoenix)", indique M. Palatre, précisant que sa venue est encore "en discussions".

Les Victoires de la musique sont décernées par une académie de 600 votants composée pour un tiers d'artistes, un tiers de professionnels de la filière musicale et un tiers de professionnels de milieux proches (disquaires, critiques, programmateurs...).

Seule la chanson originale de l'année est choisie par le public dans une liste où figurent cette année "20 ans", de Johnny Hallyday, "J'me tire", de Maître Gims, ainsi que "Formidable" et "papoutai", de Stromae.

Pour éviter une concurrence frontale avec "The Voice", la cérémonie a été déplacée au vendredi, en lieu et place de sa programmation habituelle un samedi.

Mais au-delà de l'audience, "les Victoires de la musique ont un vrai impact au niveau commercial, que ce soit sur les ventes de disques ou sur les ventes de billets de spectacle", rappelle M. Palatre.