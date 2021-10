Kayak Polo : Condé-sur-Vire s'impose à Corbeil-Essonnes

Les matchs de poules de samedi allaient se solder par quatre victoires contre Château-Thébault (9-1), Saint-Grégoire (8-3), Acigné (6-4) et Corbeil-Essonnes 6-3. A la clé une première place de la poule et une demi-finale contre le deuxième de l'autre groupe, Montpellier, le lendemain. Dimanche matin les "rouge et blanc" retrouvaient donc leur bête noir Montpellier qui les a toujours battus en 2013. Mais une année ne fait pas l'autre et Condé allait s'imposer 5 buts à 2 dans cette demie.

Direction, la finale contre Agen, remportée sur le score de 6 buts à 2 avec en prime un joli spectacle offert aux spectateurs de la piscine de Corbeil-Essonnes. Un bassin qui accueillera d'ailleurs la première journée du championnat de France de National 1 de Kayak Polo les 22 et 23 février 2014.

Le groupe Condéen:

Thomas Tapin, François Barbey, Maxime Gohier (capitaine), Luc Chardine, Alan Cornic, Etienne Saulnier et Valentin Briard.