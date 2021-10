L'édition 2014 du Festival des Vielles Charrues 2014 promet. Après Stromae, Elton John ou encore Arctic Monkeys, le Festival de Carhaix ajoute à sa programmation, les Américains de The Black Keys, le nouveau groupe de Bertrand Cantat Détroit, les Ecossais de Franz Ferdinand et la pop électro made in France Gesaffelstein.

Le festival des Vieilles Charrues se tiendra du 17 au 20 juillet 2014 à Carhaix.