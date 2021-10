Découvrez le nouveau single de Yodelice ce lundi soir dans 100% Ouest

Maxime Nucci, alias Yodelice, a fait son grand come back le mois dernier pour en dévoilant enfin le successeur de "Cardioid", paru il y a maintenant plus de trois ans, "Square Eyes". Déjà défendu par l’excellent single "Fade Away", Yodelice continue de surfer sur les ondes en dévoilant "Familiar Fire".

En guitare voix, avec un brin d'émotion découvrez ce soir dans 100% Ouest le tout nouveau single de Yodelice :"Familiar Fire". Rendez-vous ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.