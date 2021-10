Saint Michel est l'invité exceptionnel de 100% Ouest ce jeudi soir

Saint Michel, c’est l’histoire de Philippe et Emile, deux jeunes hommes originaires de Versailles, l’autre capitale de la musique contemporaine française.

"Big pop", "électro sentimentale", voici les termes qu’ils emploient pour décrire leur musique. Passionnés et talentueux, Philippe et Emile nous délivrent des sonorités entre Air et MGMT. Aussi féérique que le Mont, Saint Michel nous propose un voyage étonnant, fruit d’un travail soigné concevant des mélodies qui flirtent avec une pop hybride et riche.

Le premier album de Saint Michel, "Making Love & Climbing" sorti fin octobre nous séduit. Ce soir retrouvez l'univers d'un duo très prometteur en interview exclusive dans 100% Ouest. Saint Michel est l'invité ce soir d'Ilias sur Tendance Ouest à partir de 20h00 !

Ne manquez pas le coup de coeur de 100% Ouest : Saint Michel !

En concert ce samedi à l'espace culturel des Pieux : infos + réservations ici