Découvrez ce jeudi soir le nouvel extrait de Julian Perretta dans 100% Ouest !

Cela fait trois ans que Julian Perreta s'est fait remarquer avec son premier single "Wonder Why", le chanteur anglais fait son retour sur le devant de la scène pour assurer la promotion de la sortie de son second album prévu pour 2014. Julian Perreta a tenté de convaincre le public avec une succession de reprises dont celle de Genesis. Le chanteur est donc prêt à publier son opus original en dévoilant un tout nouvel extrait : All I Need.

Ce jeudi soir dans 100% Ouest, découvrez le tout nouvel extrait de Julian Perreta : All I Need. Rendez-vous ce soir à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.