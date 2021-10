La comédie de Caen sur le pont

Ce rendez-vous fondé en 1947 par le comédien et metteur en scène Jean Vilar proposait, à l'origine, à la fois des oeuvres théâtrales méconnues du répertoire universel et des textes contemporains. Après avoir subi quatre grandes phases d'évolution, ce festival, aujourd'hui dirigé par Hortense Archambault et Vincent Baudriller, est devenu un véritable creuset d'idées artistiques. A chaque édition, la création contemporaine reste en son centre, offrant aux spectateurs le plaisir de la découverte et de la réflexion.

Cette année, la Comédie de Caen fera de nouveau rayonner la scène théâtrale contemporaine en proposant de nombreux spectacles. Pas moins de sept œuvres dont “Wolfstunde” de Silke Mansholt, “In blood we trust”, la pièce “Comment ai-je pu tenir là-dedans” de Stéphane Blanquet et Jean Lambert-Wild qui a été nominée cette année aux Molières, “Menshel et Romanska” de Hanokh, “Le peuple des rois” et enfin “Nous verrons bien” de Jean Lambert-wild, seront interprétées sur scène. La création de la dernière pièce de Jean Lambert-Wild “La Mort d'Adam” sera achevée en Avignon du 8 au 14 juillet.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire