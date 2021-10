Météo, la Manche prête à intervenir en cas de neige

Un plan de viabilité hivernale est mis en place par le conseil général de la Manche du 29 novembre 2013 au 24 février 2014. Il consiste à mobiliser un ensemble de moyens humains et matériels pour faire face aux intempéries et garantir de bonnes conditions de circulation. Des équipes spécialisées sont placées sous astreinte durant cette période et sont opérationnelles 24 heures sur 24.

Un plan neige

Depuis l'hiver 2010-2011, un nouveau dispositif vient compléter le plan de viabilité hivernale : le plan neige. Dans le cadre de chutes de neige, des moyens provenant d'entreprises privées peuvent venir compléter les moyens de la collectivité.

La collectivité peut mobiliser 350 agents sous forme de rotation, 30 camions équipés de lames et saleuse et 20 véhicules légers. 5808 tonnes de sel sont en stock pour le début de l'hiver.

La radio en temps réel

Durant les périodes de "crise" météo, Tendance Ouest bouleverse son antenne et vous donne les informations routières sur l'ensemble de la Basse-Normandie en temps réel. Un numéro unique pour transmettre vos informations : 02.33.05.32.30

INFO +

Avec 7759 kms, la Manche dispose de l'un des plus longs réseaux routiers de France.