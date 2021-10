Gaëtan Roussel est revenu avec un premier single "Éolienne", extrait de son album Orpailleur sorti dans les bacs le 30 septembre dernier. Pour continuer de promouvoir l'exploitation de son dernier album, l'ex-chanteur de Louise Attaque propose un titre entraînant dans la même lignée que "Help My Self" ou encore "Dis moi encore que tu m'aimes".

Ce soir découvrez le nouvel extrait du chanteur : "La Simplicité".

