Thomas Fersen revient sur scène avec les couleurs de son dernier album : "The Ginger Accident". 13 titres savoureux réalisés et arrangés par l'excellent Cédric de La Chapelle. C'est une nouvelle facette de lui que nous livre le chanteur de son art vintage entre orgues, guitares et batteries millésimés.

Réécoutez l'interview de Thomas Fersen dans 100% Ouest à l'occasion de son concert ce samedi 16 novembre à la Luciole d'Alençon.