CAEN-ISTRES (4-0) : ça tombe bien pour Malherbe !

Prudents, les Caennais ont d’entrée de jeu pris la mesure des événements, sans se jeter dans la gueule du loup. Patients, ils ont orchestré une première offensive côté gauche. Aurélien Montaroup adressa alors un excellent centre devant la cage adverse, mais ni Fodé Koïta, ni Mathieu Duhamel ne purent reprendre l’offrande. Le même shéma de jeu fut à nouveau proposé quelques instants plus tard. Mais sur ce coup-là, l’avant-centre caennais Mathieu Duhamel parvint et reprendre le cuir de la tête. Arnaud Balijon ne put que repousser le ballon du bout du pied dans les pieds de Mathias Autret qui n’eut plus qu’à ouvrir le score (1-0, 9e).

Visiblement peu en confiance malgré ce but, les Caennais ont laissé venir l'adversaire. Et sur un ballon récupéré dans le rond central, Fayçal Fajr s’appliqua pour lancer Mathias Autret dans la profondeur. L’ancien Lorientais prit alors tout son temps pour tromper Arnaud Balijon d’une balle parfaitement piquée (2-0, 31e).

Au retour des vestiaires, la situation se compliqua encore un peu plus pour les visiteurs. Cheik Diarra dérapa verbalement et l'arbitre sortit le carton rouge. La deuxième mi-temps venait à peine de commencer... Logiquement, les locaux eurent de nombreuses occasions à se mettre sous la dent. Fodé Koïta (66e) et Fayçal Fajr (79e) y allèrent de leur but. S'il est difficile de tirer des enseignements de cette rencontre, cette victoire à au moins le mérite de mettre un terme à la spirale négative qui était en train de s'installer.