Etudiants : la Crea Sup'Cup 2013 s'annonce bouillante !

La Crea Sup'Cup, challenge étudiant sportif haut en couleur, revient pour la troisième fois. Si l'événement se tiendra samedi 23 novembre, de 10h à 18h, au Kindarena, les 16 équipes inscrites sont déjà mobilisées pour remporter le trophée détenu par la team de l'UFR Sciences du port (STAPS) de l'université. Neuf équipes tournent ce jeudi 7 novembre leur chorégraphie, qui sera ensuite diffusée sur le site internet de la Crea, organisatrice de l'événement. Les internautes seront invités à voter jusqu'au 22 novembre pour leur préférée. L'an passé, les vidéos avaient enregistré pas moins de 17 000 clics.

D'ores et déjà, cette 3e Crea Sup'Cup va battre tous les records, avec plus de 700 étudiants inscrits et deux équipes de plus comparé à l'édition 2012. Les seize équipes engagées : UFR Pharmacie, UFR STAPS, UFR Droit Sciences économiques et gestion, UFR Langues Etrangères appliquées, UFR Médecine, IAE, IFMK, ENSAN, Esigelec, INSA Rouen, Neoma Business School, Esitpa,Cesi, eRouensmus, IFSI et une équipe de La Crea.

Le 23 novembre, au Kindarena, elles s'affronteront au cours de tournois de balle aux prisonniers, de volley 4x4, de baby-foot humain et d'aviron indoor, chorégraphie. Un challenge des supporters et un relais de course à pied seront également organisés.