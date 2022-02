Facebook pourrait prédire la durée de vie des relations amoureuses

Jon Kleinberg de l'université de Cornell et l'ingénieur de Facebook Lars Backstrom ont analysé 1,3 million de profils Facebook au hasard faisant référence à leur partenaire sur leur page, comme le rapporte le New York Times. Les utilisateurs étudiés avaient tous au moins 20 ans et affichaient entre 500 et 20.000 amis. Toutes les données sont bien-sûr restées anonymes.

Les chercheurs ont développé un algorithme pouvant déchiffrer exactement quel était le mari ou la femme de l'utilisateur dans sa liste d'amis dans 60% des cas, grâce à une méthode de mesure appelée "dispersion", soit le degré de connexion des amis communs du couple.

Les personnes disposant d'une forte dispersion, qui ont beaucoup d'amis en commun, sont plus susceptibles de rester ensemble que ceux affichant une dispersion moindre. Un couple qui assume sa relation sur Facebook avec un faible taux de dispersion est deux fois plus susceptible de se séparer au cours des deux prochains mois qu'un couple affichant une forte dispersion, selon leur algorithme.

Pour mener leur enquête, les chercheurs ont consulté les profils des utilisateurs tous les deux mois pendant deux ans.

Cette étude parue il y a quelques jours sera présentée à l'occasion d'une conférence sur l'informatique sociale en février prochain.