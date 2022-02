Patrice Garande : "en quête de régularité"

Vous meniez 1-0 contre Nancy, samedi 26 octobre. Comment expliquer cette défaite 1-2 ?

“Nous n’arrivons pas à enchaîner, à confirmer les bonnes performances d’un match sur l’autre. Nous n’avons pas encore trouver cette régularité qui nous permettrait d’être sur le podium. Contre Nancy, et alors que nous menions 1-0, il a fallu un fait de jeu avec une mauvaise relance sur le but égalisateur pour que notre jeu se liquéfie. Et individuellement, tout le monde n’a pas été au service de l’équipe”.

Sentez-vous que cette régularité est encore loin de vous ?

“Je n’ai pas plus d’inquiétudes maintenant que je pouvais en avoir avant. Ça m’embête un petit peu, parce que le foot c’est d’abord jouer pour l’équipe”.

Avez-vous des craintes concernant votre équipe, à Lens samedi 2 novembre ?

“Il se peut qu’ à Lens on fasse un grand match. Je ne serais pas surpris. Reste à trouver la régularité, et pour le faire, il faut se remettre en question en permanence”.