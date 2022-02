La pratique artistique des seniors : "des moments riches et stimulants"

Le Centre chorégraphique national de Caen accueillait une performance chorégraphique de Thierry Thieû Niang interprétée par des plus de 60 ans. Une expérience dont Martine Almy et Jonathan Oliver se souviendront longtemps.

Que recherchiez-vous dans cette expérience ?

Martine Almy : “J’avais déjà vécu une telle expérience au Centre chorégraphique avec les plus de 60 ans, et je voulais le refaire sur un temps plus court : rencontrer d’autres personnes, et travailler ensemble”.

Jonathan Oliver : “J’aime la danse et la musique. Cette expérience demandait un investissement de courte durée, mais intense”.

Physiquement, n’était-ce pas difficile ?

“C’était d’une grande sobriété, et cela ne demandait pas des compétences très physiques, pas comme en danse classique. C’était abordable, même si la performance demande beaucoup d’énergie et un gros travail du corps. On danse avec notre corps tel qu”il est. On a parfois mal au jambe, au dos, à la cheville, mais on danse avec ça”.

Que retirez-vous d’une telle performance ?

“C’était riche en découvertes ! A la fois stimulant de rencontrer autant de danseurs amateurs et de travailler en équipe, et très gratifiant de voir la réaction des spectateurs, très touchés par notre performance”. “En peu de temps, nos corps ne se déplaçaient plus de la même façon. Petit à petit, on s’est débarrassé des gestes parasites, et on allait à l’essentiel. Je pense que beaucoup de seniors peuvent maintenant envisager de danser avec d’autres, même des jeunes” !