Où sortir ce week-end autour de Caen ?

Nordik Impakt

Est-il encore nécessaire de présenter le festival de musiques électroniques devenu incontournable à Caen ? Vous avez rendez-vous autour des nombreux concerts programmés aux quatre coins de la ville avec notamment Brns, Fauve, Christophe, Aufgang, Gaël Horellou ou encore Toxic Avenger.

Pratique. Du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre. Programmation détaillée et lieux des concerts au 02 31 86 79 31 ou sur www.nordik.org. Informations et billetterie : Le Cargö, 9 cours Caffarelli, www.lecargo.fr.

La fête de la coquille à Villers

Profitez de nombreuses démonstrations de cuisine en famille et en musique pour célébrer la coquille Saint-Jacques et les fruits de mer ! Samedi 26 et dimanche 27 octobre, 10h-18h à Villers-sur-Mer. Tél. 02 31 87 01 18.

A vos paniers !

C’est la saison des champignons ! Voilà deux sorties pour vous initier en famille aux joies de la forêt. Samedi 26 octobre, 14h30, Hamars, Campandre-Valcongrain. Tél. 02 31 77 16 14. Et 9h30, maison de la forêt, Montfiquet 3€. Tél. 02 31 51 96 56.

“Galops d’art”, salon du cheval

Les artistes peintres, sculpteurs et photographes se réunissent autour de la passion du cheval pour présenter les nouveaux matériels d’équitation. Samedi 26 et dimanche 27 octobre, Grange aux Dîmes, Cambremer. Gratuit. Tél. 02 31 63 08 87.

Jeux d'Halloween à Touffréville

Accrobranche nocturne, concours de déguisements et compétition de wakeboard... : une vrai journée Halloween. Vendredi 1er novembre à Eole Aventure à Touffréville (12h-20h). Tél. 07 81 40 11 37.

La semaine de la découverte à Cabourg

Une trentaine d’activités sportives, manuelles et amusantes attendent vos enfants de 4 à 16 ans. Une bonne occasion pour découvrir de nouvelles passions ! Jusqu’au 30 octobre à Cabourg. 5€ l’activité/15€ les trois. Tél. 02 31 06 20 00 www.cabourg.net.

Trolls d’ogresse ! au musée de Normandie

Au cœur du musée de Normandie, laissez-vous conter d’effrayantes histoires musicales sur le thème des ogres. Avec Claire Carrigue et Emmanuel Ricard. Dimanche 27 octobre à 15h30, Musée de Normandie, Caen. Dès 7 ans. 4€. Tél. 02 31 30 47 60.

Les Rives de l’Orne s’animent

Dès 11h, les équipes de la Grande Récré et de Oxybul font découvrir de nombreuses activités ludiques. Et de 15h à 18h, les enfants peuvent suivre une initiation aux arts du cirque avec les artistes de la CREA de Mondeville. Tous les jours jusqu’au 2 novembre aux Rives de l’Orne, à Caen. Précisions au 02 31 78 59 76.

Du théâtre et de la musique à la Fermeture éclair

La Fermeture éclair présente “Bohème express”, voyage musical coloré et dynamique, et “Jeden (ça va aller...)”, une pièce de théâtre sur l’étrangeté et la déraison. Musique : samedi 26 (17h et 20h30), théâtre : lundi 28 (20h30) et mardi 29 octobre (15h ; 20h30) à la Fermeture éclair. Précisions : 02 31 83 20 35.

Rencontre avec un témoin au Mémorial

Yves Rots, 93 ans, est l’un des rares témoins encore vivants du Service du Travail Obligatoire. Il sera présent au Mémorial à l’occasion d’un débat et de la sortie d’un livre consacré au STO. Mardi 29 octobre dès 18h au Mémorial de Caen. Infos au 02 31 06 06 44.

L'animation sur grand écran

La 7e édition du festival Drakkar’Toon propose quinze films d’animation, dont 5 présentés en avant-première. On y retrouve avec joie des images proches du monde de la bande dessinée. Pratique. Jusqu’au 29 octobre au cinéma le Drakkar à Dives-sur-Mer. 3,50€ la séance/17,50€ les 6 entrées. Tél. 09 77 73 54 21, www.dives-sur-mer.fr.

Le cidre en fête à Beuvron-en-Auge !

Autour des producteurs cidricoles et autres exposants locaux, le village se transforme en un grand marché de produits régionaux pour vous faire découvrir le terroir. Dimanche 27 octobre, à Beuvron en Auge. 02 31 63 08 87. http://www.beuvroncambremer.com.

Le Tango au cinéma

Solange Bazely animera la conférence à travers des anecdotes et extraits de films. Puis l’association TempoTango vous invite à un cabaret Tango dans la cafétéria ! Jeudi 31 octobre, 18h30 au Lux. 5,20€/coupon abonnement. Tél. 02 31 82 29 87. www.cinemalux.org.

Les héritiers d’Yvonne Guégan

Jean-François Peslot, peintre coloriste, et Ioan Léveillé, illustrateur et graphiste, jouent avec les couleurs, les mots et les sens.

Jusqu’au 31 octobre à l’espace Yvonne Guégan, rue Géo Lefèvre, Caen. www.y-guegan.com.

L'architecture pour tous

Cette année, la Biennale de l’architecture et de l’urbanisme porte sur “Habiter. Imaginons l’évidence !”. Pratique. Jusqu’au 27 octobre, informations et réservations sur www.lesbellesurbaines.fr.