Ce mercredi soir découvrez le dernier titre de Bastille dans 100% Ouest !

Vous les connaissez avec ce tube "Pompei". Bastille continue d'assurer leur promotion en nous réservant beaucoup de surprises.

La bande de Dan Smith offre une version plus ou moins surprenante de leur nouvelle chanson baptisée "Of the night" ! Le chanteur nous a concocté une petite surprise puisque Of the night est une reprise d’un méga tube des années 90, Rythme of the Night de Corona.



"Of The Night" intégrera le tracklisting de la réédition du premier album de Bastille, qui prendra le nom de "All This Bad Blood" et atterrira dans les bacs le 25 novembre ! Un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année !

Ce soir dans 100% Ouest découvrez avant tout le monde le dernier extrait de Bastille : Of The Night !

