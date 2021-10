Le Stade Malherbe cale encore

Vendredi 7 mai, Metz a brisé l'invincibilité caennaise au stade Michel d'Ornano (après dix-huit matchs sans défaite) et infligé un deuxième revers de rang aux Malherbistes, lesquels n'ont plus gagné depuis le vendredi 2 avril.

Le SMC a perdu sur deux superbes buts messins, une première frappe à l'entrée de la surface de réparation (0-1, 49') puis une reprise de volée instantanée au deuxième poteau (0-2, 85').



De multiples occasions, pourtant

Alexis Thébaux, le portier caennais, n'a rien pu faire face à ces lucarnes. Sa défense, en revanche, a d'abord manqué d'agressivité sur le porteur du ballon avant de laisser beaucoup trop d'aises à Bourgeois, auteur du deuxième but.

Caen a perdu en deuxième mi-temps mais a laissé passer sa chance plus tôt. Dans les 45 premières minutes, les Malherbistes ont eu maintes fois l'occasion de prendre l'avantage, par Grégoy Leca (5' et 40'), Benjamon Nivet (22' et 45'), Juan-Eduardo Eluchans (15' et 42') ou Steeven Langil (42') dans une partie rythmée et plaisante. Metz, dominé mais dangereux en contre, avait toutefois contraint Alexis Thébaux à deux belles interventions (15' et 27').

Au retour des vestiaires, l'intensité retombait subitement tandis que Caen n'arrivait plus à poser son jeu. Rocchi en profitait pour ouvrir le score. Les Caennais n'arrivaient pas à y répondre. Passé plusieurs fois près du break et rarement inquiété malgré les entrées en jeu successives de Julien Toudic et Kandia Traoré, Metz pliait le match à cinq minutes des prolongations par Bourgeois.



Le titre se joue vendredi

Cette quatrième défaite caennaise cette saison ne change rien en tête du classement puisque, dans le même temps, Brest s'est incliné 4-1 chez lui contre Dijon. Mais elle a donné un goût amer au feu d'artifice ponctuant la soirée. Caen conserve deux longueurs d'avance sur les Brestois avant une dernière journée qui l'emmènera à Nantes, une équipe qui n'a plus rien à espérer en Ligue 2, ce vendredi 14 mai (20h30).



