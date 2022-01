Hockey : Les Dragons rencontrent Amiens en entrée

Ce ne sera pas la première rencontre cette saison entre les deux ennemis jurés, mais la troisième. En matchs de préparation, les deux équipes se sont affrontées, la première fois à Rouen pour une victoire des Normands (4-2) puis à Amiens (victoire 3-2). Pourtant, malgré un parcours sans faute durant la préparation d’avant-saison (six matchs pour six victoires), les Jaunes et noirs se sont inclinés lors de leur premier match officiel ce samedi 7 septembre (le Trophée des champions), face à Briançon. Score final : 4-2. Avant de chuter à nouveau mardi 10 septembre contre Angers lors de la première journée de Coupe de la Ligue (4-7). De son côté, Amiens s’est imposé de justesse face aux Dauphins d’Epinal.

Après deux défaites “surprises”, les Rouennais n’entament donc pas la saison sous les meilleurs auspices. Il faudra redresser la barre en Ligue Magnus, pour tenter de décrocher à la fin de la saison un cinquième titre consécutif de champion de France.