Pierre Thiry, un amoureux des mots et de Rouen

Issu d’une famille de musiciens, il reconnaît que l’écriture était d’abord un “moyen d’affirmer (sa) différence et de faire de la musique à (sa) façon”.

Inspiré par un pont

Sa passion, Pierre Thiry en a fait sa vie. Après quatorze ans à travailler pour le centre d’art et d’essai de Mont-Saint-Aignan, il publie son premier roman, Ramsès au pays des points-virgules, en 2009. “Je l’avais d’abord publié pour avoir un cadeau à offrir à Noël et puis il a rencontré un succès inattendu sur la blogosphère littéraire”. Ce succès se confirme ensuite avec son deuxième ouvrage, un conte pour enfants, puis par “Le Mystère du Pont Gustave Flaubert”. “J’avais envie d’écrire sur Rouen de façon décalée, raconte-t-il. Ce pont un peu décrié me permet de rendre hommage à Gustave Flaubert, que j’adore depuis le collège”.

Pierre Thiry travaille actuellement sur quatre nouveaux projets de livres et anime régulièrement des ateliers d’écriture au café-librairie Ici et Ailleurs, rue Damiette.