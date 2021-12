France-Kazakhstan (5-0) : les Bleuets ont su remercier les Normands

Cette rencontre assortie d'une victoire tricolore sans contestation possible s'inscrivait dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2015. Le succès des Bleuets s'est rapidement dessiné, puisque les hommes de Willy Sagnol menaient 3-0 au bout d'un gros quart d'heure de jeu, grâce à des des buts du Lyonnais Ferri (10e), de l'Auxerrois Ntep (13e) et du Monégasque Martial (17e). En deuxième mi-temps, le Lensois Landre (57e) et le Lyonnais Benzia (60e) y sont allés de leur but.

Audio > Parmi le onze titulaire, un local de l'étape ou presque. Il s'agissait du Havrais Zacharie Boucher toujours très content de jouer dans la région avec le maillot bleu..., lui qui retrouvera d'Ornano très prochainement, le 27 septembre prochain pour le derby.