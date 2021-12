La Manche a un nouvel évêque, le père Laurent Le Boulc’h

Le diocèse de Coutances Avranches n'avait plus d'évêque depuis la nomination de Monseigneur Lalanne comme évêque de Pontoise au début de l'année 2013.

Un breton dans la Manche

C'est un prêtre breton qui vient d'être nommé par le pape François évêque de Coutances et Avranches. Le père Laurent Le Boulc'h est actuellement curé de la Paroisse Saint-Jean-du-Baly à Lannion et responsable de la zone pastorale de Lannion. Il est également membre du bureau du conseil presbytéral et délégué épiscopal auprès de la Pastorale de la Culture et du Tourisme pour le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.

Un jeune évêque

Agé de 53 ans, le père Le Boulc'h a une licence de droit canonique et une maitrise de Théologie. Il a été successivement aumônier des étudiants, vicaire épiscopale, chargé de la communication du diocèse puis s'est occupé de l'enseignement catholique.

La date de son ordination n'est pas fixée.

Ecoutez les premiers mots du père Laurent Le Boulc'h (au micro de Thierry Valoi)