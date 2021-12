Baseball : Rouen et Sénart à égalité (1-1) en finale

Samedi 31 août, sur le terrain de Sénart, le premier match fut à la faveur, écrasante, des Huskies qui se sont imposés sur le score de 10-2. "On a réalisé un match parfait. Agressifs et intelligents en attaque, solides en défense derrière un extraordinaire Owen Ozanich (ndlr: au lancer)”, estime Xavier Rolland, le président du club rouennais. Mais le dimanche fut plus tendu, Sénart dictant son rythme, bien déterminé à se battre jusqu'au bout. Et cela a payé, puisque l'équipe francilienne a remporté le match 2 sur le score de 2-1.



Le week-end prochain, on prend les mêmes et on recommence, à Rouen cette fois. La bataille pour le titre de champion de France 2014 continue. Une opposition qui commence d'ailleurs à prendre des airs "classico" du baseball français, car c'est la 4e fois que Rouen et Sénart s'affrontent en finale (2013, 2012, 2008 et 2007). A chaque fois, Rouen s'est imposé.



Pratique. Match 3, samedi 7 septembre à 16h, au stade Saint-Exupéry, à Rouen. Match 4, dimanche 8 septembre à 11h, même lieu. Match 5 (si nécessaire), à 14h, même lieu.