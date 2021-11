GDE : les éleveurs ornais interpellent le principal sponsor des Jeux Equestres Mondiaux 2014

Pearse Lyons est le président d’Alltech, principal sponsor des Jeux Équestres Mondiaux qui seront disputés l'an prochain en Normandie, et en particulier au Haras du Pin, où une première répétition aura lieu en fin de semaine prochaine.

Dans cette lettre, les éleveurs lancent un appel à la solidarité de Pearse Lyons "parce que vous partagez des valeurs qui sont aussi les nôtres, à savoir l’excellence et la performance, nous tenons à vous informer d’un projet meurtrier pour les haras, les éleveurs ornais et les terres d’élevage : une méga-décharge de résidus de broyage automobile mélangés à des déchets industriels devrait ouvrir à 5 kilomètres du Haras du Pin", expliquent les éleveurs ornais.

"Lorsque les journalistes du monde entier constateront les fumées noires, les incendies à répétition et les pollutions semblables à ce qui se passe dans tous les centres de ce type, les officiels devront bien trouver des réponses. Le magazine Breeding and Racing qui a déjà publié un article sur le sujet, a souligné : "One could never imagine the English or Irish Governments ever allowing their major stud farms to be impacted by this type of activity on their doorstep".

En nous soutenant, expliquent les éleveurs, "vous vous associez à une cause juste pour les générations futures qui est cohérente avec votre exigence d’un environnement sain et de qualité pour le cheval et plus largement pour l’élevage".

"Le monde du cheval et la population ornaise continueront à se battre plus que jamais pour que ce centre n’ouvre pas. Et nous comptons sur votre solidarité pour protéger ces terres exceptionnelles d’une pollution qui peut être évitée", poursuit le courrier, "les Jeux Equestres Mondiaux nous offriront une plateforme de communication auprès des fédérations équestres internationales et de la presse étrangère si ce projet n’a pas été abandonné".

Les signataires de cette Lettre ouverte concluent en espèrant pouvoir rencontrer Pearse Lyons, président de Alltech le plus rapidement possible "afin qu’il puisse rejoindre le désormais prestigieux comité de soutien pour l’inscription des Terres d’Elevage autour du Haras du Pin au Patrimoine mondial de l’Humanité".