L’incident s’est produit, ce dimanche 04 août, un peu après 15h, lors de la braderie de Bacilly, près de Sartilly

Un cheval a paniqué et a blessé, 2 femmes et un homme. C’est au moment où des passagers descendaient de la carriole qu’il tractait que l’animal a été effarouché, il a paniqué et bousculé ces 3 personnes qui ont été que très légèrement blessées.