Caen : des industriels forains saccagent les locaux de Caen Expo-Congrès

Une soixante d'industriels forains ont un peu plus tôt saccagé le bâtiment pour signifier leur mécontentement à l'égard de leurs conditions d'accueil à Caen. « Ils ont tout saboté » , regrette Jean-Louis Touzé, maire adjoint au patrimoine bâti, à la sécurité et à la police municipale. Les auteurs des faits s'en sont principalement pris au bureau de Philippe Bertin, directeur de Caen Expo-Congrès, actuellement absent. Ils ont également fait bruler de nombreux papiers à l'extérieur des locaux. « Nous les avons reçu trois fois afin d'évoquer diverses problématiques comme la sécurité du site ou l'accès aux sanitaires. Nous avons apporté des réponses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains industriels forains refusent de payer leur droit de place » , indique l'élu. « Ils comparent les prix de Caen avec d'autres foires sans comparer les prestations. C'est une minorité qui pose problème et qui considère être dans un état de non droit » , poursuit Jean Notari, adjoint au maire et président de Caen Expo-Congrès.



La tension est donc actuellement très forte entre industriels forains, élus et membres de Caen Expo-Congrès. La semaine dernière déjà, des industriels forains avaient envahi les locaux, là sans faire de dégâts. Une déclaration de manifestation a par ailleurs aussi été déposée par les industriels forains pour le lundi 26 avril à Caen. À cette même date est attendu en mairie Daniel Royer, président du Syndicat national CIDUNATI des artisans de la fête.







