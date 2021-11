A Caen, aucun tramway ne circule jusqu'au 2 août

En effet, des travaux de maintenance de la plate-forme du tramway empêchent toute circulation. Ils doivent durer jusqu'au 2 août.

Pour se déplacer, Caennais et touristes sont invités à voyager via deux lignes de bus. Elles assurent un itinéraire au plus proche de la ligne de tram et sont signalées, sur les arrêts classiques, via un affichage de couleur orange.

Pour consulter les horaires et itinéraires des lignes de remplacement, rendez-vous sur twisto.fr.