Tourisme : passez donc une journée à Cabourg ou à Houlgate

Sur les pas de Proust

Dans la ville, les rues fleuries et les imposantes demeures bourgeoises font de Cabourg un endroit au charme original. La ville est également connue pour son Grand Casino, où la chance sourit aux audacieux. Le Grand Hôtel qui le jouxte a été rendu célèbre par Marcel Proust, qui aimait s’y rendre régulièrement. Fort de son accès direct sur la plage, il est tout proche aussi des fameux Bains de Cabourg, qui proposent la location de cabines et de matériel de plage pour profiter au mieux des beaux jours de l’été normand. Le temps d’un après-midi, les sportifs apprécient le parcours du golf et les courts de tennis en terre battue. Et la nuit tombée, les amoureux d’équitation peuvent s’émerveiller et vibrer grâce aux courses de trot au très moderne hippodrome. Tout l’été, les Jardins du Casino s’illuminent d’images animées monumentales pour un voyage dans l’Histoire que le visiteur devrait apprécier. Un été qui lui laissera un beau lot de souvenirs... jusqu’à l’année prochaine.

Pratique. www.cabourg.net.



Et une autre à... Houlgate



Charmante cité balnéaire du Pays d’Auge, Houlgate borde la Manche à merveille. La ville de près de 2 000 habitants sait offrir une qualité de vie et une tranquillité toutes adaptées aux congés estivaux. Alliant douceur du temps et dynamisme, Houlgate s’impose comme l’une des destinations privilégiées du Calvados.

Une ville de découvertes

Houlgate est une cité d’Histoire. La Colonne Guillaume le Conquérant, située près de la plage où le duc de Normandie donna le signal de départ vers la conquête de l’Angleterre, le Manoir de Beuzeval, château médiéval ou encore le très beau Moulin Landry sont autant de ses hauts-lieux. Les falaises des Vaches noires, site classé, est réputé dans le monde entier. Très riche en fossiles, le gisement est devenu un site scientifique important. Au gré des rues, les vacanciers peuvent découvrir une multitude de maisons traditionnelles à colombages et des bâtiments à l’architecture représentative de la côte normande.

Sur la plage, c’est la diversité des activités qui ravit les familles. Cerf-volant, club d’enfants, club de voile, aires de volley-ball et baignade sont au programme d’une journée classique. Dans Houlgate, pas question de s’ennuyer, avec un mini-golf et une version grand format dans un ancien parc paysager, comme du tennis, de la plongée ou de l’équitation. Et tout l’été, une nouvelle édition des kiosqueries musicales permet de découvrir chaque semaine des styles musicaux très variés.

Pratique. Infos sur Houlgate et ses animations sur www.ville-houlgate.fr.