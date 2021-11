Au programme jeux, châteaux forts, mini-ferme, sports, pétanque, rencontres autour de produits bio, jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie... pour petits et grands.

Pratique. Jusqu'à demain samedi, de 11h à 19h. Parvis de l’Espace du Palais. Ce soir, concert du groupe "Ready to take off" à 19h. Tout est gratuit.