Musique : à Rouen, les Terrasses du Jeudi vont illuminer l'été

Organisée cette année par le Kalif, école de musique et organisme de promotion des musiques actuelles, la nouvelle édition privilégie les groupes locaux et la création normande.

Le Kalif aux manettes

"Le Kalif fait partie du comité de sélection depuis 2006", explique Stéphane Maunier, son directeur. "Et la scène de la place Saint-Marc nous est réservée depuis quatre ans". Pour le Kalif, c'est une consécration d'être socllicité pour l'organisation. "D'autant plus que parmi les 250 candidatures proposées, le comité de sélection composé par sept organismes de références a choisi de retenir six groupes habitués du Kalif". Entre l'ensemble jazz Yuval Amihai et la musique balkanique du Flex'orkestar, il nous met déjà l'eau à la bouche.

Pratique. Les jeudis, du 4 juillet au 1er août, gratuit. www.terrassesdujeudi.fr