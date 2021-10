Voile : la Solitaire du Figaro 2014 partira de Deauville !

Deauville accueillera pour la première fois de son histoire La Solitaire du Figaro, à l'occasion de sa 45e édition. Rendez-vous est pris du 29 mai au 8 juin.

Tout en conservant les fondamentaux sportifs de la course et son identité historique, la volonté des organisateurs est de réorienter La Solitaire vers des objectifs nouveaux. "L’idée est de faire de la période de départ un véritable évènement attractif pour le public, les partenaires et les armateurs" a ainsi expliqué Pierre Bojic, Directeur Général de Pen Duick.

En choisissant Deauville, les organisateurs de la Solitaire du Figaro ont répondu à l’ambition du Maire Philippe Augier, d’organiser un événement nautique qui "mettra en valeur sa façade maritime, sa dynamique sportive et ses valeurs d’accueil et de partage".

"Dans le panorama de la course au large, la Solitaire du Figaro est l’une des courses les plus prestigieuses avec la Route du Rhum et le Vendée Globe. Elle est révélatrice de grands talents et se trouve à l’origine de quasiment toutes les vocations et carrières de ceux qui naviguent et s’illustrent aujourd’hui sur toutes les grandes courses océaniques. Un événement sportif au succès incontesté et reconnu depuis 44 ans qui a cumulé pendant 21 jours une audience record" a déclaré Philippe Augier.