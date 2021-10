Avranches : déminage terminé

Les opérations de désamorçage d'une bombe de 500 kg dans le centre-ville d'Avranches sont terminées. A 12h50, le dispositif de mise à feu de l'engin était neutralisé. A 14 heures et après les vérifications d'usage et prise en charge de l'engin par les démineurs, le directeur de cabinet du préfet et du maire de la ville, levaient le dispositif de bouclage de la zone.

Les riverains peuvent regagner leur domicile. Ce dimanche matin, ce sont quelque 3 000 riverains inclus dans un périmètre de sécurité d'un rayon de 400 mètres qui étaient contraints d'évacuer leur domicile.

La plupart avaient anticipé leur départ, seulement 200 personnes, principalement des personnes âgées, avaient trouvé refuge salle Victor Hugo, mise à disposition par la municipalité.

La bombe, de 500 kg, d'origine anglaise, datant de la Seconde guerre mondiale avait été découverte sous terre, le 4 juin, rue des Fontaines-Couvertes, lors de travaux de voiries.