Hérouville : un nouveau terrain multisports

Celui-ci est en gazon synthétique et permet la pratique du football, du basket, du handball, du tennis et du volley. "Son principal avantage réside dans son utilisation permanente, tout au long de l'année, supportant les intempéries" , a expliqué Philippe Laforge, conseiller municipal. C'est le cinquième “city stade” construit sur la ville. Un sixième est aussi en projet mais là sur le quartier Grand Parc.



Prévenir des chutes

Le terrain du Val est fermé par une structure métallique sur une plateforme de 20m x 12m et est accessible aux personnes à mobilité réduite. "Le revêtement synthétique permet d'abaisser les nuisances sonores et protège des chutes". Au total, l'opération de livraison de ce terrain multisport aura coûté 60 000 euros à la Ville.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire