4ème journée de l'alternance à Cherbourg

La Mission Locale du Cotentin et Pôle Emploi organisent la quatrième édition de la Journée de l’alternance mercredi 7 avril à la salle Chantereyne de Cherbourg de 14 à 19 heures.

Le but de cette manifestation est double :

informer et sensibiliser le public aux opportunités que propose l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation),

proposer des offres d'emploi en contrat par alternance.

Lors de cette manifestation seront présents :

des entreprises qui recherchent de futurs collaborateurs en contrat d’alternance,

des centres de formation qui proposent des formations par le biais des contrats en alternance des demandeurs d’emploi désirant s’investir dans un parcours alternant la formation et l’emploi.

Renseignements :

Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin

1, rue d'Anjou - BP 81

50130 CHERBOURG-OCTEVILLE

Tél : 02.33.01.64.64

Site Internet : www.mef-cotentin.com/

Contact : jprovost@mef-cotentin.com

