BOITE A IDEES du mardi 6 avril à 18h25. Joachim Provost nous explique ce que nous propose cette 4 ème journée de l'alternance ce mercredi 7 avril entre 14h et 19h à la salle chatereyne, hall 4 à Cherbourg.

Publié le 07/04/2010 à 11h31 - Par Laure
La Mission Locale du Cotentin et Pôle Emploi organisent la quatrième édition de la Journée de l’alternance mercredi 7 avril à la salle Chantereyne de Cherbourg de 14 à 19 heures.

 Le but de cette manifestation est double :

  •  informer et sensibiliser le public aux opportunités que propose l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation),
  • proposer des offres d'emploi en contrat par alternance.

 Lors de cette manifestation seront présents :

  • des entreprises qui recherchent de futurs collaborateurs en contrat d’alternance,
  • des centres de formation qui proposent des formations par le biais des contrats en alternance des demandeurs d’emploi désirant s’investir dans un parcours alternant la formation et l’emploi.

Renseignements :
Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin
1, rue d'Anjou - BP 81
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél :  02.33.01.64.64
Site Internet : www.mef-cotentin.com/
Contact : jprovost@mef-cotentin.com

 

 

 

4ème journée de l'alternance à Cherbourg
