4ème journée de l'alternance à Cherbourg

La Mission Locale du Cotentin et Pôle Emploi organisent la quatrième édition de la Journée de l’alternance mercredi 7 avril à la salle Chantereyne de Cherbourg de 14 à 19 heures.
Le but de cette manifestation est double :
-
informer et sensibiliser le public aux opportunités que propose l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation),
-
proposer des offres d'emploi en contrat par alternance.
Lors de cette manifestation seront présents :
-
des entreprises qui recherchent de futurs collaborateurs en contrat d’alternance,
-
des centres de formation qui proposent des formations par le biais des contrats en alternance des demandeurs d’emploi désirant s’investir dans un parcours alternant la formation et l’emploi.
Renseignements :
Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin
1, rue d'Anjou - BP 81
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél : 02.33.01.64.64
Site Internet : www.mef-cotentin.com/
Contact : jprovost@mef-cotentin.com
