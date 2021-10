ZAZ, "Je veux", 1er album à paraître le 10 mai 2010.

Nous parions qu'elle sera l'une des révélations 2010.

A suivre de très près.

DIXIT ZAZ (à lire invariablement dans les deux sens) :

"première chose à savoir, j'ai toujours chanté. Même si parfois, j'ai perdu le fil de la musique, elle m'a toujours retrouvée. C'est à 20 ans que tout s'enchaîne : formation au CIAM de Bordeaux et premier groupe, de blues. en deux temps, trois mouvements, je me retrouve en tournée avec un orchestre de baloche basque, ambiance fête de Bayonne, remparts de Carcassonne. Deux ans plus tard, petite annonce: don diego cherche chanteuse, j'arrive à la rescousse et je signe d'un Z qui veut dire ZAZ. Par ici les influences afro, arabo, andalo, brésilo, latino, tout ce qu'il faut, avec des vrais pros.

Paris m'appele et là, nouvelle patite annonce: cherche chanteuse à la voix cassée. C'est tout moi !!! Kerredine Soltani et les compères de Play On me mettent sur le chemin de mon premier album. Et à part ça ... J'ai aussi chanté devant 10000 personnes au stade d'Hendaye, fait du rap provincial, boeufé avec des Chiliens à casablanca, repris du Piaf au fin fond de la sibérie, fait danser la Place du tertre, joué gratos dans une mine de sel en colombie, fait une tournée en egypte sans rien voir du pays (l'horreur !), gagné le concours Génération Réservoir, kiffé sur la scène de l'Olympia, enregistré une partie de mon album avec raphaël (le vrai, celui qui tourne des clips par -10°C sur le toit d'un immeuble) et mille autres choses encore.

Et le pire , est que tout est vrai."