Arnaud Leredde, athlète de haut niveau et chercheur

Si la question des collisions ions-atomes à basse énergie sur cibles froides ne vous évoque probablement pas grand-chose, elle n'a en revanche aucun secret pour Arnaud Leredde. Ce jeune homme de 27 ans en a fait une étude pendant sa formation de chercheur. Il a obtenu l'année dernière un doctorat (bac +8) en physique fondamentale, orienté sur la physique nucléaire. "Pour faire simple, je cherche à savoir ce qui se passe au niveau de l'atome", synthétise-t-il.



En parallèle, le Caennais mène une carrière sportive riche de plusieurs titres nationaux. S'il n'avait pas été conduit à animer un séminaire aux Etats-Unis la semaine précédant la compétition, il aurait pu prétendre à un podium aux championnats de France, en mars 2013. "Le métier de chercheur apporte pas mal de pression. C'est important d'avoir quelque chose à côté pour relâcher." L'haltérophilie, qu'Arnaud Leredde pratique depuis quinze ans, a cette vocation. Un an après ses débuts, l'athlète de Verson devenait champion de France minime.

Des choix à faire

Trois autres titres nationaux plus tard, entrecoupés d'une participation aux championnats d'Europe cadets, Arnaud Leredde pouvait envisager un avenir brillant dans la discipline. Mais, déjà, l'étudiant avait d'autres projets. "J'aurais pu intégrer un pôle et aller plus haut dans l'haltérophilie. D'anciens collègues ont participé à des championnats du monde voire à des Jeux Olympiques. Si j'avais fait comme eux, je serais passé à côté de ma thèse. Je n'ai aucun regret sur mes choix."

Le Caennais peut en être d'autant plus convaincu que son engagement professionnel ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière sportive. En 2011, il a pris la troisième place du championnat de France séniors chez les moins de 77 kg. Dans un mois, il décollera pour Chicago où il a obtenu un CDD d'un an dans un laboratoire physique corpusculaire. "C'était le poste que je voulais le plus", se réjouit-il. Arnaud Leredde compte bien poursuivre de front ses deux passions outre-Atlantique, où l'haltérophilie est "un peu plus développée qu'en France". Cet amateur de sports de glisse, calme et déterminé, a trouvé son équilibre dans deux univers diamétralement opposés.