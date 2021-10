Les six diocèses de Normandie en pèlerinage au Mont-Saint-Michel

Les évêques de Basse et Haute-Normandie invitent les nouveaux baptisés de Pâques de cette année et des années précédentes, familles et amis, à une journée de rassemblement et de fête ce samedi 4 mai, avec la traversée de la baie depuis le Bec-d'Andaines à 8h, avant arriver au pied du Mont-Saint-Michel vers 10h30.

Une célébration religieuse se déroulera à 12h dans l'abbaye. Au total, ce sont environ 460 personnes qui participeront à cette journée.

Les évêques présents :

De Haute-Normandie :

Mgr Jean-Charles DESCUBES, Archevêque, Diocèse de Rouen (la Seine-Maritime moins l'arrondissement du Havre)

Mgr Christian NOURRICHARD, Diocèse d'Evreux (l'Eure)

Mgr Jean-Luc BRUNIN, Diocèse du Havre (l'arrondissement du Havre)

De Basse-Normandie :