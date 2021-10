La guerre des gangs virtuels sévit à Rouen

Débarquée dans l'agglomération de Rouen il y a trois semaines après avoir fait ses preuves à Lyon, City Domination est un jeu où réalité et virtualité se confondent.

Gangs virtuels

Inspiré du Risk, le principe de cette application gratuite est de conquérir le plus de zones, de quartiers. Pour y parvenir, il faut constituer des gangs virtuels puis se rendre sur le terrain pour acquérir des hommes et déloger ses adversaires. Promenades, rencontres, alliances et trahisons sont donc au programme.

"Je voulais y jouer et ça n'existait pas", explique Nicolas Reynolds, étudiant en ingénieur informatique à Lyon, l'un des créateurs de City Domination. Il n'était de toute évidence pas le seul à éprouver ce manque puisque l'appli a déjà conquis plus de 200 Rouennais. La plupart sont étudiants. Parmi eux, Aélya Ponty, adepte de la première heure, met en garde : "Un joueur tout seul ne survit pas" ! La guerre virtuelle a débuté dans les rues de Rouen.