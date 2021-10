CAEN-LENS (0-0) : Malherbe manque encore le coche

Qu’est-on en droit d’espérer quand la première frappe d’une équipe dans le jeu n’intervient qu’à la 42e minute ? La question mérite d’être posée, d’autant qu’en face, les Lensois n’ont pas franchement eut le contrôle des opérations. D’Ornano frémit alors quand à trois minutes de la pause, Aurélien Montaroup s’essaya des 25 mètres. Son essai passa de peu à côté de la cage nordiste, gardée par Samuel Atrous (42e).

L’unique chance caennaise était passée, car pour le reste, Patrice Garande et les 8 000 spectateurs n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Les Sang et Or auraient même pu rentrer aux vestiaires à la pause avec un but d’avance. Bien lancé en profondeur, Démé N’Diaye croisait un peu trop sa frappe (20e), avant d’échouer en un contre un face à Damien Perquis qui joua parfaitement le coup en se couchant bien (24e).



Effet Kim à 11 contre 10



Au retour des vestiaires, les Malherbistes semblaient animés de meilleures intentions. En témoignait la bonne frappe de Raphaël Guerreiro qui alla se loger dans la niche de Samuel Atrous (47e). Mais la pression bas-normande s'envola quasi instantanément. Les Rouge et Bleu retombèrent dans leur travers, incapables de construire la moindre offensive. A l’heure de jeu, Patrice Garande sortit son meneur de jeu pour le remplacer par Kim qui eut l’impact escompté. L’une de ses accélérations poussa Patrick Fradj à la faute. L’arbitre lui adressa alors un carton rouge, après le jaune déjà infligé en première période (74e).

La pression caennais s’accentua alors quelque peu. Mathieu Duhamel, seul face au but préféra lancer Kim dans la profondeur, mais sa passe manqua de justesse (78e). L’ancien Messin se retrouva ensuite à la réception d’un bon centre d’Aurélien Montaroup, mais sa tête manqua de force (86e). Romain Poyet s’essaya, avec précipitation à un tir en pivot, mais son essai partit rejoindre les tribunes (88e). Une énième accélération de Kim sema la zizanie, mais un défenseur lensois sortit la balle qui passait alors devant le but vide, alors que Neeskens Kebano déboulait à grandes enjambées. Malherbe restera au pied du podium au moins une semaine de plus.



La feuille de match

CAEN-LENS : 0-0 (0-0)

Vendredi 12 avril 2013 - 32e journée de Ligue 2



Cartons jaunes : Sorbon (51e) pour Caen, Fradj (35e, 74e), Bergdich (54e) pour Lens

Carton rouge : Fradj (74e) pour Lens

Caen : Perquis - Seube, Sorbon, Wagué, Guerreiro - Leca (Pierre, 70e), Cuvillier (Poyet, 72e), Montaroup, Fajr (Kim, 63e), Kebano - Duhamel

Lens : Atrous - Bergdich, Demont, Fradj (74e), Cyprien - Touré, Lemoigne (Saint Ruf, 14e), Demont, Sow, Baal - N’Diaye (Guillaume, 88e)