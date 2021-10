Malherbe doit se lâcher devant Lens

Avant d'affronter successivement Lens, Angers, Dijon, Monaco et Nantes, les Caennais ont gagné un seul de leurs cinq derniers matchs. Trois nuls et une défaite ont sérieusement terni le tableau, d'autant que la manière n'a pas été meilleure que les résultats obtenus. Certes, le nul ramené du Havre (1-1) ressemble très peu à celui concédé dix jours plus tôt face à Arles, mais il traduit assurément les doutes caennais.

Malherbe ne fait pas le jeu

"On doit se lâcher sur le plan psychologique, confiait Patrice Garande avant le déplacement haut-normand. Je veux que tous les joueurs se libèrent et retrouvent leur niveau réel." Les réponses données par ses joueurs au Havre, notamment sur le plan de l'investissement, l'ont convaincu. Reste que Caen joue petit bras depuis plusieurs semaines. Sa dernière sortie a traduit une stratégie de jeu basée sur la contre-attaque, d'où une défense à cinq permettant de faire sortir l'adversaire.

Le Stade Malherbe ne domine plus son sujet, n'impose plus son rythme comme il a longtemps su le faire cette saison. Il faudra retrouver ces vertus, "se lâcher offensivement, retrouver plus de plaisir et de détermination offensive", dixit Mathieu Duhamel, pour faire le plein de confiance et de points contre Lens, vendredi 12 avril. Concentrés sur la Coupe de France – ils recevront Bordeaux cinq jours plus tard en quart de finale – les Nordistes apparaissent en petite forme après un revers à Clermont et un nul face à Sedan. Leur défense n'apporte pas toutes les garanties, en particulier à l'extérieur où le RCL ne s'est plus imposé depuis la mi-novembre.

Dixièmes, les Lensois n'ont plus rien à craindre ni à espérer. Cela pourrait être une chance pour le Stade Malherbe, qui devra rendre une copie beaucoup plus ambitieuse et propre que lors de ses dernières prestations à domicile.