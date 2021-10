Tempête moins forte que prévue sur la côte Est

Les grosse vagues annoncées pour ce midi entre Barfleur et Port-en-Bessin sur la côte Est de la région n'ont finalement pas causé trop de dégâts. A Saint-Marcouf et Saint-Vaast-La-Hougue, la mer a passé la digue sans provoquer d'inondations dans les maisons. Les pompiers avaient prévu le coup en installant des barrages de sacs de sable devant les habitations. Arnaud Cochet, le sous-préfet de Cherbourg, s'est aussi rendu sur place pour constater les dégâts. Même écho du Bessin où la tempête n'a pas provoqué de gros problèmes. Jacques Ranchère, le sous-préfet de Bayeux, s'est rendu notamment à Port-en-Bessin, Asnelles et Ver-sur-Mer pour s'assurer que tout allait bien.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Kalida Selali, directrice de cabinet à la Préfecture de la Manche.

