Saint-Marcouf a peur des vagues

Saint-Marcouf, une petite commune de la côte Est du Nord Cotentin, reste en alerte. Ce mercredi 3 mars encore, sous l'effet des grands coefficients de marée et de vents puissants, la mer a passé la digue et les habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Depuis dimanche 28 février, on a compté jusqu'à 80 cm d'eau dans certaines maisons. Plusieurs habitants ont dû être relogés. Et ça pourrait s'empirer jeudi 4 mars puisqu'on attend des vagues de 3 mètres de haut. Sur place, c'est l'inquiétude et l'exaspération. Brigitte Demange, le maire de Saint-Marcouf, a d'ailleurs demandé au préfet le classement en catastrophe naturelle de sa commune.

