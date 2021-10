En effet, la Commission consultative de l'environnement a émis un avis favorable à deux projets : l'un vise les procédures d'approche et les trajectoires d'arrivées qui seront remontées de 300 m. Le second concerne la piste 12 et une procédure d'approche basée sur une technologie satellitaire.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire