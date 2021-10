Depuis, mardi 19 mars et jusqu’au 21 mars, 12 plongeurs du Groupe de Démineurs de la Manche basé à Cherrboug ont mené une opération de neutralisation de deux torpilles allemandes de plus de 7 mètres de long et de plus de 2 tonnes au large de Boulogne-sur-Mer. Les engins détruits représentaient une menace pour la navigation et pour cause, ils contenaient environ 800 kg d’explosifs en équivalent TNT.